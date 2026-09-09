Sanità: UAP chiede tariffe adeguate. Giorlandino, "privato integra SSN, non lo sostituisce"

Al CEOforLife Clubhouse di Piazza di Montecitorio, a Roma, l’Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata (UAP) ha organizzato una conferenza stampa dal titolo ‘Non due sanità. Un solo diritto alla cura‘.

La presidente di UAP Mariastella Giorlandino, parlando a nome delle 27mila strutture di sanità privata accreditata che rappresenta e dei 350mila lavoratori che vi prestano servizio, ha posto la questione sulle tariffe sanitarie inadeguate. Il punto di partenza è unico: il privato accreditato non è un corpo estraneo, ma parte formativa della rete del Sistema Sanitario Nazionale, che integra il pubblico e non lo sostituisce.