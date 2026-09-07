Femminicidio di Lorena Isceri, la sfida: riconoscere i segnali

Bisogna insegnare che gelosia, controllo e possesso non sono forme esasperate dell’amore. David Lazzari dopo la morte di Lorena Isceri

Riconoscere il pericolo concreto di una relazione malata può salvare una vita. Nell’estate dei femminicidi la drammatica vicenda di Lorena Isceri, rapita, chiusa nel bagagliaio e gettata dal cavalcavia dell’autostrada A1 dal suo ex, accende i riflettori sulle trappole di relazioni in cui, nonostante la paura, non si riesce a denunciare il partner o l’ex. “Paura e legame possono convivere. Per questo non dobbiamo aspettarci che chi è coinvolto riesca sempre a valutare lucidamente il proprio rischio”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è David Lazzari, psicologo della salute presidente dell’Osservatorio Benessere Psicologico e Salute Benèpsys, che sottolinea l’importanza di riconoscere i segnali che dovrebbero far scattare un allarme rosso.

“Una donna – dice Lazzari – può temere un uomo e, nello stesso tempo, provare ancora affetto, compassione, senso di colpa, o sperare che cambi. Possono esserci anche forme più o meno evidenti di dipendenza: affettiva, psicologica, economica o semplicemente legata all’abitudine a pensarsi dentro quella relazione. Tutto questo può rendere molto difficile interrompere il rapporto o denunciare. Per questo – chiarisce lo specialista – non dobbiamo aspettarci che chi è coinvolto riesca sempre a valutare lucidamente il proprio rischio”.

La cultura della privacy e gli ostacoli per la denuncia

Eppure la conta delle vittime negli ultimi anni si è fatta drammatica e una denuncia può rivelarsi fondamentale per allontanare il pericolo. Ma se vedere il rischio che si corre in questi situazioni può essere difficile, troppo spesso scopriamo che anche chi è vicino alle vittime non riesce a far ascoltare i propri timori.

“Spesso familiari e amici temono di essere invadenti, di forzare una persona adulta o di perdere la sua fiducia. C’è anche una cultura della privacy che porta a considerare la coppia come un territorio nel quale è difficile entrare”, ragiona Lazzari.

“Ma quando compaiono paura, controllo, minacce o persecuzione non siamo più soltanto nel privato. Bisogna aiutare familiari e amici a riconoscere i segnali e a sapere come accompagnare concretamente la persona verso servizi competenti”, aggiunge lo psicologo.

Contro i femminicidi servizi efficaci ed educazione relazionale

Risuonano con forza le parole di Franco Isceri, padre di Lorena. “Mia figlia è una brava ragazza, straordinaria, studiosa e dedita allo studio. Aveva tanti sogni e progetti e ora non li ha più. Con lei in fondo a quel cavalcavia è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta”, ha detto l’uomo in un video. “Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all’unanimità, senza destra o sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri anti violenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più”.

Cosa possiamo fare per fermare questa epidemia di femminicidi? “Dobbiamo intervenire prima. Servono protezione, centri antiviolenza, servizi efficaci, ma anche educazione relazionale fin dalla scuola. Bisogna insegnare che gelosia, controllo e possesso non sono forme esasperate dell’amore. L’amore riconosce la libertà dell’altro, anche quella di andarsene”, continua lo psicologo.

La violenza di possesso e la tragedia di Lorena Isceri

Per Lazzari “la prevenzione passa anche da un linguaggio nuovo: chiamare queste condotte per ciò che sono, violenza di possesso, aiuta a riconoscerle prima. Perché la libertà dell’altro non è il limite dell’amore: è una delle sue condizioni”, conclude lo psichiatra.