Arbovirosi in Italia, gli ultimi dati Iss e l’effetto del grande caldo

Le condizioni climatiche degli ultimi due-tre mesi “sono state ideali per l’aumento dei casi di arbovirosi in Italia”. A sottolinearlo è l’epidemiologo Massimo Ciccozzi, che commenta senza troppa sorpresa gli ultimi dati su West Nile e Dengue diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, mentre aumentano le segnalazioni dalle Regioni.

I numeri delle arbovirosi

Vediamo allora la ‘fotografia’ ufficiale. Al 30 agosto sono 227 i casi confermati di Dengue, di cui 3 autoctoni (2 con esposizione in Puglia e 1 in Toscana). Tutti gli altri sono associati a viaggi all’estero (nel 57% alle Maldive), mentre non si registra nessun decesso.

Quanto al West Nile virus al 2 settembre sono saliti a 521 i casi confermati di infezione nell’uomo, di cui 269 nella forma neuroinvasiva (4 casi importati da Maldive, Francia, Belgio e Grecia), con 26 morti. Salgono a 75 le province dove circola questa arbovirosi, in 19 Regioni. Lo scorso anno nello stesso periodo questa arbovirosi contava 502 casi e 33 decessi. La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive autoctone, è pari al 9,4% mentre nello stesso periodo del 2025 era al 14,6%.

Che cosa sta succedendo in Italia sul fronte arbovirosi

“Il caldo di questa estate ha influito: nel caso del West Nile, essendo gli uccelli selvatici il naturale serbatoio, complice il cambiamento climatico vediamo alterarsi le rotte migratorie. Non a caso, il virus coinvolge sempre più regioni. Ma anche i casi importati e la globalizzazione hanno un peso”, dice l’esperto del Campus Bio-Medico.

“Devo anche dire che il dato sulla letalità, inferiore all’anno passato, è importante. Inoltre nel caso della Dengue a farla da padrone sono ancora i viaggi all’estero. Ma resta il problema delle zanzare: se la prevenzione viene fatta male, in ritardo o comunque non seguendo il Piano per le arbovirosi, poi non stupiamoci troppo dei numeri dell’Iss”, conclude Ciccozzi.