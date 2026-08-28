Home > Salute > Gorgonzola a rischio listeria, il lotto ritirato e i sintomi da tenere d’occhio

Richiamate confezioni di gorgonzola a marchio Idal e Tapporosso – Centrale del Latte di Torino

Potenziale rischio di Listeria monocytogenes. Questa la ragione del richiamo di confezioni di gorgonzola a marchio Idal e Tapporosso – Centrale del Latte di Torino.

Come si legge sul sito del ministero della Salute, il provvedimento riguarda confezioni di Formaggio Gorgonzola Dolce 200g e Gorgonzola DOP 200g prodotti da Granarolo SpA nello stabilimento di Casalino (NO).

Il lotto interessato è il 126G22 con scadenza 5 settembre. “Il prodotto non deve essere consumato e può essere restituito al punto vendita di acquisto”, si legge sull’avviso di richiamo.

Che cos’è la Listeria, gli alimenti a rischio

Ancora una volta il pericolo si chiama Listeria, un batterio patogeno Gram-positivo diffuso nell’ambiente, nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione. La sua capacità di crescere e riprodursi a temperature molto variabili (sino a 45°C), nonché la sua capacità di tollerare ambienti salati e pH acidi lo rendono molto resistente, come ricorda l’Istituto superiore di sanità.

La Listeria può crescere nell’alimento contaminato fino a raggiungere concentrazioni tali da causare un’infezione nell’uomo. Per questo rappresenta un pericolo per i prodotti pronti al consumo (come questa estate è accaduto per l’insalata di riso) e quelli con una lunga vita commerciale mantenuti a temperature di refrigerazione. Gli alimenti principalmente associati alla listeriosi comprendono: pesce affumicato (es. salmone), prodotti a base di carne (paté di carne, hot dog, carni fredde tipiche delle gastronomie), formaggi a pasta molle come il gorgonzola, formaggi erborinati, formaggi poco stagionati; vegetali preconfezionati e latte non pastorizzato.

I sintomi di listeriosi

La listeriosi può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite acuta febbrile, che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione, a quella invasiva o sistemica, che nei casi più gravi può portare all’insorgenza di meningiti, encefaliti e gravi setticemie. Nelle forme sistemiche l’incubazione può protrarsi anche fino a 70 giorni.