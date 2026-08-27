Caldo in Italia, 9 città da bollino rosso e un Paese diviso a metà

Ci siamo: con la quinta ondata di calore dell’estate 2026 venerdì 28 agosto saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel Centro-Sud. L’elenco appare nell’ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute. Si tratta di: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma.

I rischi per la salute del caldo estremo

In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce più vulnerabili, ma tutta la popolazione. Il bollino rosso indica infatti condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute, ricordano da Lungotevere Ripa.

In arancione Ancona, Bologna, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo. In quest’Italia divisa in due dalla canicola, dunque, a ‘respirare’ restano solo tre città del Nord, tutte in verde: Milano, Torino e Trieste.