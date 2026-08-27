Caldo e salute, scoperte 33 possibili patologie ‘da pronto soccorso’

Mentre l’Italia si prepara a fare i conti con la quinta ondata di caldo estremo dell’estate 2026, dalla ricerca arrivano notizie piuttosto preoccupanti. Quando le temperature aumentano vertiginosamente, infatti, nei pronto soccorso ci si aspetta un incremento di casi di disidratazione e colpi di calore. Tuttavia ora un nuovo studio della Northwestern University suggerisce che il caldo estremo sia collegato a una gamma di problemi di salute molto più ampia del previsto: ben 33 diverse diagnosi.

I risultati – pubblicati su Science Advances – potrebbero aiutare i pronto soccorso e i sistemi sanitari a prepararsi meglio alle ondate di calore, che stanno diventando sempre più frequenti in Italia e in Europa a causa dei cambiamenti climatici. La ricerca, pubblicata su ‘Science Advances’, ha utilizzato un approccio innovativo – ispirato ai metodi impiegati nella ricerca genomica – per esaminare 1.803 diagnosi registrate in quasi un milione di visite al pronto soccorso e nelle cliniche di pronto intervento di Chicago tra maggio e settembre 2011-2023. Sono state identificate così ben 33 diagnosi associate all’esposizione al caldo estremo, molte delle quali sorprendenti o poco studiate.

Perché non sottovalutare l’impatto del caldo

“È un obbligo di salute pubblica proteggere gli individui e le comunità più vulnerabili agli effetti dannosi del cambiamento climatico”, ha affermato l’autrice corrispondente Hyojung Jang, dottoranda in biostatistica presso la Northwestern University Feinberg School of Medicine. “Se ci limitiamo a monitorare solo le malattie più note legate al caldo, sottovaluteremo il reale impatto sanitario di tali patologie, con il rischio che persone e comunità vulnerabili vengano trascurate”.

Dalle eruzioni cutanee agli spari accidentali di armi da fuoco

Tra le diagnosi correlate al caldo dalla ricerca figurano eruzioni cutanee e gonfiori, insufficienza renale acuta, sclerosi multipla, disturbi mentali e comportamentali, punture e morsi di insetti, incidenti stradali, aggressioni e perfino lesioni da arma da fuoco.

“Ricerche precedenti hanno dimostrato che, quando le persone sono esposte a temperature estreme, spesso si comportano in modo più aggressivo, quindi questo potrebbe essere un fattore determinante”, ha affermato il coautore Daniel Horton, professore associato di Scienze della Terra, ambientali e planetarie presso il Weinberg College of Arts and Sciences della Northwestern University. “Quando fa caldo, il corpo e la mente sono stressati, il che può distrarre o aggravare la situazione, portando potenzialmente a un maggior numero di incidenti”.

Il nuovo approccio per lo studio dell’impatto del caldo sulla salute

Questo studio è il primo ad adottare un approccio basato sui dati, mutuando metodi ispirati agli studi di associazione a livello genomico per ottenere una comprensione più completa della gamma di diagnosi associate all’esposizione a temperature estreme. Gli studi precedenti che esaminavano il rapporto tra calore e salute partivano in genere da un elenco predefinito di diagnosi di interesse, come esaurimento da calore, colpo di calore o malattie cardiache. Pur essendo valido, questo approccio restringe il campo a ciò che generalmente è già noto, riflettono gli autori.

“Utilizzando metodi innovativi per collegare i dati clinici della nostra rete di dati CAPriCORN, estesa a tutta Chicago, con quelli climatici geografici e temporali, possiamo comprendere meglio come il caldo estremo possa influire sulla salute degli individui a rischio”, ha affermato l’autore senior, il dottor Abel Kho, direttore dell’Institute for AI in Medicine presso la Feinberg School of Management e co-direttore del Northwestern Network for Collaborative Intelligence.

Sebbene questo studio si sia concentrato solo su Chicago, gli autori affermano che il loro modello può essere esteso a qualsiasi città o Paese.

Prepararsi al cambiamento climatico

I risultati di questo studio suggeriscono che le strategie di preparazione ai cambiamenti climatici potrebbero dover evolvere per tenere conto di una gamma più ampia di impatti sulla salute delle persone, affermano gli autori.

“Dato che sappiamo che esiste un’associazione tra caldo estremo e una serie di problemi di salute, ridurre l’esposizione è fondamentale”, conclude Horton.