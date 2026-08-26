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mercoledì 26 agosto 2026

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Caldo, il 27 agosto 3 città in rosso e il ‘giallo’ al Pascale di Napoli

Caldo, il 27 agosto 3 città in rosso e il ‘giallo’ al Pascale di Napoli
(foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Lorenzo Sorrentino
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Torna il caldo sull’Italia. Intanto al Pascale di Napoli si registra un furto alquanto singolare

L’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore diramato dal ministero della Salute fa registrare un aumento del caldo sull’Italia: se oggi le città da bollino rosso sono Campobasso e Palermo, domani alla lista si aggiunge anche Bari. Quasi raddoppiate, invece, le città contraddistinte dal livello 2 di allerta, che tra oggi e domani passeranno da 4 a 9: in arancione, per il 27 agosto, ci sono Ancona, Cagliari, Catania, Firenze, Latina, Messina, Reggio Calabria, Rieti e Roma.

E col caldo asfissiante che continua a tormentare le nostre giornate, i condizionatori vanno a ruba, a volte non solo in senso figurato: all’Istituto dei tumori Pascale, a Napoli, si è registrato il furto di un condizionatore portatile.

Il giallo è stato risolto in poche ore dai carabinieri, che – grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza  – hanno identificato e quindi denunciato per furto aggravato un 48enne di Pozzuoli. Il condizionatore è stato recuperato e restituito all’ospedale napoletano. 

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