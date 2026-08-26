Caldo, il 27 agosto 3 città in rosso e il ‘giallo’ al Pascale di Napoli

L’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore diramato dal ministero della Salute fa registrare un aumento del caldo sull’Italia: se oggi le città da bollino rosso sono Campobasso e Palermo, domani alla lista si aggiunge anche Bari. Quasi raddoppiate, invece, le città contraddistinte dal livello 2 di allerta, che tra oggi e domani passeranno da 4 a 9: in arancione, per il 27 agosto, ci sono Ancona, Cagliari, Catania, Firenze, Latina, Messina, Reggio Calabria, Rieti e Roma.

E col caldo asfissiante che continua a tormentare le nostre giornate, i condizionatori vanno a ruba, a volte non solo in senso figurato: all’Istituto dei tumori Pascale, a Napoli, si è registrato il furto di un condizionatore portatile.

Il giallo è stato risolto in poche ore dai carabinieri, che – grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza – hanno identificato e quindi denunciato per furto aggravato un 48enne di Pozzuoli. Il condizionatore è stato recuperato e restituito all’ospedale napoletano.