Il caldo ‘spegne’ l’appetito, ecco i 9 cibi alleati dei bambini

“Se il freddo esalta l’appetito, il caldo lo deprime, anche nei bambini. In più quando si riduce l’attività motoria all’aperto e la canicola ci spinge a cercare l’aria condizionata, ecco comparire una minor richiesta energetica, con la noia che non aiuta”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Italo Farnetani, professore ordinario di Pediatria alla Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche United Campus of Malta. “Ebbene, quando il caldo costringe a stare al chiuso, la prima insidia è il ‘fuori pasto’ e la seconda l’inappetenza: così il bambino altera lo schema dei 5 pasti quotidiani e il suo benessere ne risente”. Cosa fare?

Per Farnetani un aiuto arriva da 9 alimenti amati dai bambini, tra quali c’è anche il gelato.

Il gelato e gli altri cibi anti-caldo

“In estate i bambini mangiano meno? La soluzione – assicura il pediatra – è prenderli per la gola, proponendo loro i cibi che piacciono di più ed evitando piatti troppo caldi e pesanti. Ecco perché al primo punto metto il gelato: un cono fornisce circa 200-250 calorie, rinfresca l’organismo e piace ai piccoli. Dalle mie ricerche ho scoperto che fino a 6 anni i bambini preferiscono gusti alla frutta come fragola e pistacchio e il fior di latte. Dopo i 6 anni le preferenze vanno su cioccolato o stracciatella”. Per Farnetani vanno bene sia i gelati artigianali che confezionati: “Questo alimento – assicura – si può dare già dai 7 mesi di vita”.

Al secondo posto il pediatra mette l’anguria e al terzo l’uva: “Due jolly che piacciono molto ai bambini. La frutta in estate è importante – ricorda – perché così i piccoli introducono energia, vitamine, sali minerali e anche molti liquidi”.

Pomodori, pizza e patatine fritte

Nella selezione del pediatra c’è anche un ortaggio: “Una ricerca ha rivelato che i bambini amano i pomodori maturi e rossi, ma anche la pizza, il parmigiano reggiano, la ricotta e le patatine fritte. È importante friggerle in olio d’oliva”, raccomanda poi Farnetani, ricordando che quando il caldo è intenso la sete è un’indicatore di disidratazione: “Ecco perché dobbiamo aiutare il bambino a bere spesso”.

E il nono alimento amico dei bambini? “Non dimentichiamo che il pasto più importante della giornata è la prima colazione: in estate è ancor più importante fare il pieno di energia per affrontare al meglio la giornata. La soluzione? Il cioccolato: non offre soltanto un apporto calorico immediato, ma contribuisce anche a migliorare il tono dell’umore”, ricorda Farnetani.

“Quest’anno poi Modica è stata una delle new entry delle Bandiere verdi dei pediatri (assegnate alle spiagge ‘a misura di bambino’). Così il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP ha ideato una barretta speciale per celebrare il riconoscimento”, dice Farnetani.

Insomma, se “solo un terzo dei bambini e dei ragazzi fa colazione in modo adeguato e il caldo deprime l’appetito, il cioccolato è un alleato prezioso anche quando il tempo è poco, ottimo per la prima colazione estiva”.