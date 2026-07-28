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martedì 28 luglio 2026

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Torna la Roccella Fitwalking: sei giorni tra sport, salute e prevenzione

Torna la Roccella Fitwalking: sei giorni tra sport, salute e prevenzione
Lorenzo Sorrentino
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Presentata al Senato la 14esima edizione della Roccella Fitwalking: il programma completo e i benefici per la salute

Una camminata non competitiva, ludico sportiva e aperta a tutti: è la Roccella Fitwalking, la manifestazione calabrese che punta a promuovere salute, prevenzione e benessere psicofisico. Giunta alla sua quattordicesima edizione, l’iniziativa aprirà i battenti a Roccella Ionica il prossimo 9 agosto, per concludersi con la ‘Walk for the cure’ del 14 agosto. 

“Sono molto legata a questo evento. Pur non vivendo a Milano da tempo, porto sempre la Calabria nel cuore”, dichiara la senatrice Giusy Versace, atleta paralimpica e madrina dell’iniziativa, durante la conferenza stampa ospitata dal Senato. “Quando lo sport si mette a disposizione della ricerca e della promozione di corretti stili di vita non posso che mettermi a disposizione”, aggiunge Versace. 

Che cos’è il Fitwalking

Camminata sportiva e alla portata di tutti, il Fitwalking presenta una dinamica del passo più rapida e vigorosa rispetto al normale camminare. “Il Fitwalking, a differenza della corsa, è accessibile a tutti, rappresenta un grande momento di socializzazione e consente anche di apprezzare le bellezze del territorio circostante”, fa notare Fausto Centomà, presidente di Asd Calabria Fitwalking.

E poi ci sono i benefici per la salute: la pratica, negli anni, “ha trovato un crescente riconoscimento in ambito medico-scientifico per il suo contributo  nella prevenzione di numerose patologie croniche, cardiovascolari e metaboliche e nella riduzione dei fattori di rischio legati alla sedentarietà”, sottolinea Centomà, la cui associazione è impegnata da tempo nella diffusione della cultura della prevenzione per mezzo dell’attività motoria. 

Torna la Roccella Fitwalking: sei giorni tra sport, salute e prevenzione

La sei giorni calabrese

Alle camminate sportive, durante la sei giorni, si alterneranno percorsi esperienziali in contesti di pregio paesaggistico e culturale, appuntamenti serali e iniziative volte a promuovere un modello sostenibile di turismo. Il ricavato della ‘Walk for the cure’, l’evento conclusivo, sarà destinato ai progetti di Komen Italia a sostegno della prevenzione dei tumori al seno. 

L’esperienza calabrese, negli anni, “ha ispirato la nascita di numerose iniziative analoghe in altre regioni italiane”, ricorda Maria Novella Luciani, medico e vicepresidente di Asd Calabria Fitwalking. “Si tratta di una vera e propria ‘epidemia positiva’ – prosegue – una rete crescente di eventi accomunati dalla promozione del movimento, della prevenzione e del benessere come valori collettivi”. 

Per Stefano Magno, chirurgo senologo e direttore Uos terapie integrate in senologia, “vedere donne, uomini, bambini e intere famiglie camminare insieme per un obiettivo comune testimonia la forza di un’iniziativa che unisce solidarietà, informazione e vicinanza concreta”. 

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