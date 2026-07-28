Home > Salute > Torna la Roccella Fitwalking: sei giorni tra sport, salute e prevenzione

Una camminata non competitiva, ludico sportiva e aperta a tutti: è la Roccella Fitwalking, la manifestazione calabrese che punta a promuovere salute, prevenzione e benessere psicofisico. Giunta alla sua quattordicesima edizione, l’iniziativa aprirà i battenti a Roccella Ionica il prossimo 9 agosto, per concludersi con la ‘Walk for the cure’ del 14 agosto.

“Sono molto legata a questo evento. Pur non vivendo a Milano da tempo, porto sempre la Calabria nel cuore”, dichiara la senatrice Giusy Versace, atleta paralimpica e madrina dell’iniziativa, durante la conferenza stampa ospitata dal Senato. “Quando lo sport si mette a disposizione della ricerca e della promozione di corretti stili di vita non posso che mettermi a disposizione”, aggiunge Versace.

Che cos’è il Fitwalking

Camminata sportiva e alla portata di tutti, il Fitwalking presenta una dinamica del passo più rapida e vigorosa rispetto al normale camminare. “Il Fitwalking, a differenza della corsa, è accessibile a tutti, rappresenta un grande momento di socializzazione e consente anche di apprezzare le bellezze del territorio circostante”, fa notare Fausto Centomà, presidente di Asd Calabria Fitwalking.

E poi ci sono i benefici per la salute: la pratica, negli anni, “ha trovato un crescente riconoscimento in ambito medico-scientifico per il suo contributo nella prevenzione di numerose patologie croniche, cardiovascolari e metaboliche e nella riduzione dei fattori di rischio legati alla sedentarietà”, sottolinea Centomà, la cui associazione è impegnata da tempo nella diffusione della cultura della prevenzione per mezzo dell’attività motoria.

La sei giorni calabrese

Alle camminate sportive, durante la sei giorni, si alterneranno percorsi esperienziali in contesti di pregio paesaggistico e culturale, appuntamenti serali e iniziative volte a promuovere un modello sostenibile di turismo. Il ricavato della ‘Walk for the cure’, l’evento conclusivo, sarà destinato ai progetti di Komen Italia a sostegno della prevenzione dei tumori al seno.

L’esperienza calabrese, negli anni, “ha ispirato la nascita di numerose iniziative analoghe in altre regioni italiane”, ricorda Maria Novella Luciani, medico e vicepresidente di Asd Calabria Fitwalking. “Si tratta di una vera e propria ‘epidemia positiva’ – prosegue – una rete crescente di eventi accomunati dalla promozione del movimento, della prevenzione e del benessere come valori collettivi”.

Per Stefano Magno, chirurgo senologo e direttore Uos terapie integrate in senologia, “vedere donne, uomini, bambini e intere famiglie camminare insieme per un obiettivo comune testimonia la forza di un’iniziativa che unisce solidarietà, informazione e vicinanza concreta”.