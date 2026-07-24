Dipendenze, 1 studente su 6 a rischio tra social media, gaming e gioco d’azzardo

Più di uno studente italiano su sei tra gli 11 e i 17 anni presenta almeno un comportamento a rischio legato all’uso problematico dei social media, al gaming o al gioco d’azzardo. È quanto emerge dall’indagine nazionale ‘Dipendenze comportamentali nella Generazione Z 2.0’, realizzata tra ottobre e dicembre 2025 dal Centro nazionale dipendenze e doping dell’Istituto superiore di sanità, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio.

Lo studio sulle dipendenze

Lo studio ha coinvolto 198 istituti scolastici e oltre 18mila studenti, evidenziando che il 17,3% degli 11-13enni, pari a circa 280mila ragazzi, e il 17,9% dei 14-17enni, oltre 400mila studenti, presenta almeno uno dei tre comportamenti a rischio analizzati. “I risultati mostrano come le dipendenze comportamentali rappresentino una delle aree emergenti della salute pubblica in età evolutiva: videogiochi, gioco d’azzardo e social media possono assumere, per alcuni adolescenti, caratteristiche problematiche, fino a interferire con il sonno, lo studio, le relazioni, il tempo libero e il benessere psicologico”, sottolinea Simona Pichini, direttrice del Centro nazionale dipendenze e doping dell’Iss.

Il gaming

Il gaming rappresenta il comportamento problematico più diffuso tra gli studenti di 11-13 anni: il 13,6% della fascia d’età, pari a circa 219mila ragazzi, presenta un profilo compatibile con un disturbo da gaming. Tra i 14 e i 17 anni la quota scende al 7,9%, corrispondente a circa 183mila studenti. L’indagine evidenzia inoltre una forte associazione con altre forme di dipendenza. “Anche la sovrapposizione con altri comportamenti problematici è rilevante”, osserva Claudia Mortali, del Centro nazionale dipendenze e doping dell’Iss.

“Tra gli 11-13enni con gaming problematico il 9,5% presenta anche un profilo di giocatore d’azzardo problematico, rispetto allo 0,5% degli studenti che non giocano ai videogiochi. Allo stesso modo tra i 14-17enni con gaming problematico, il 15,3% presenta anche un profilo di giocatore d’azzardo problematico, rispetto al 2,5% degli studenti che non giocano ai videogiochi”.

Il gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo, vietato ai minori di 18 anni, continua a coinvolgere una quota significativa di adolescenti: il 10,6% degli studenti tra gli 11 e i 13 anni dichiara di aver giocato negli ultimi dodici mesi, percentuale che sale al 22,1% tra i 14 e i 17 anni. Nel complesso l’Iss stima circa 340mila studenti con un comportamento di gioco d’azzardo a rischio o problematico. Tra chi gioca esclusivamente online, inoltre, i profili problematici sono più frequenti rispetto a chi pratica il gioco solo in luoghi fisici.

I social media

L’uso problematico dei social media interessa invece l’1% degli studenti di 11-13 anni e il 2,1% dei 14-17enni, con un calo rispetto al 2022. Un dato incoraggiante che, secondo i ricercatori, non deve però abbassare la guardia. “I risultati – conclude Pichini – mostrano che gaming, gioco d’azzardo e uso problematico dei social media non sono fenomeni isolati, ma condividono spesso le stesse condizioni di vulnerabilità e possono presentarsi contemporaneamente. Si conferma quindi la necessità di interventi precoci e integrati che coinvolgano studenti, famiglie, scuola, servizi sanitari e ambienti digitali”.