Se la Maturità colpisce allo stomaco, crampi e gofiore ‘colpa dell’ansia’?

Crampi, dolore, fitte, gonfiore improvviso. A volte l’ansia nei giovanissimi colpisce allo stomaco. “Il periodo degli esami di terza media e di Maturità è particolarmente sfidante per i ragazzi, ma è bene non minimizzare questi problemi”. Lo spiega a LaSalute di LaPresse Lorenzo Norsa, pediatra e gastroenterologo responsabile area nutrizione Sigenp (Società Italiana di Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica).

Ma come capire se dietro il dolore c’è davvero un picco di ansia o invece ci sia un problema organico? “In questa fase della vita dello studente il problema può esistere. Il mio suggerimento è quello di avere un approccio empatico: non dobbiamo minimizzare, limitandoci a dire che adesso passa tutto. E questo perché sentirsi capito e ascoltato può aiutare il bambino e l’adolescente”, assicura lo specialista.

I consigli dell’esperto per la Maturità 2026

“Sappiamo che periodi di ansia e stress possono slatentizzare alcune patologie, come la colite ulcerosa. Quindi il suggerimento è di accogliere il sintomo e, se questo perdura, rivolgersi al medico di medicina generale per valutare appieno la patologia”, continua.

Uno dei problemi legati al periodo di studio intenso è legato al fatto di non avere orari regolari né di mangiare in modo normale. “I ragazzi a volte studiano meglio di notte e tendono a mangiare snack e piatti pronti. Questo è un errore: il mio consiglio è quello di mantenere tre pasti al giorno, equilibrati dal punto di vista della dieta mediterranea e con un corretto introito di fibre, dunque non dimentichiamo frutta e verdura. Un approccio prezioso specie quando i giovanissimi si trovano in un contesto di forte stress”, conclude lo specialista. Anche lo stomaco ringrazierà.