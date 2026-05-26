Campioni di Fair Play si diventa, i tre vincitori del Premio Giovani Menarini

Se il talento nello sport va coltivato, anche il fair play si alimenta con gesti speciali. C’è chi magari rinuncia alla vittoria già in tasca per una questione di correttezza, chi interrompe la gara sul più bello per soccorrere un avversario e chi in un momento decisivo sceglie il rispetto e la solidarietà. La bella notizia è che non si tratta di esempi presi a caso, ma dei gesti di tre talenti dello sport – Alberto Belluzzi, Gloria Tinaburri e Matteo Pasqualetti – vincitori del Premio Fair Play Menarini “Giovani” 2026.

“Con i loro gesti Alberto, Gloria e Matteo hanno dato prova di straordinaria integrità e altruismo”, spiegano Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini. Lo spirito che anima questi tre giovani “è lo stesso che da trent’anni il Premio Fair Play Menarini celebra attraverso le storie di big indiscussi dello sport mondiale”, assicura il Board del Premio che da 30 anni celebra la correttezza nello sport.

L’appuntamento al Coni

I gesti dei tre giovani campioni di fair play saranno al centro della conferenza stampa in programma il 4 giugno al Salone d’Onore del Coni di Roma. Un appuntamento durante la quale saranno anche svelati i nomi dei protagonisti del 30° Premio Internazionale Fair Play Menarini. Un filo ideale unirà così i vincitori del premio “Giovani” ai grandi campioni internazionali che riceveranno il riconoscimento il prossimo 2 luglio a Firenze.

Più corretto dell’arbitro

Alberto Belluzzi ha trasformato un incontro di scherma in una lezione di integrità sportiva. Durante i Campionati Italiani Under 23 di Caorle, il giovane si è accorto che gli era stata assegnata una vittoria in più. Una svista che però avrebbe escluso il suo avversario dalla fase successiva. Così Alberto ha immediatamente segnalato l’errore alla direzione di gara, insistendo affinché venisse corretto il risultato.

Alberto Belluzzi

Prima la salute

Un gesto che fa il paio con quello di Gloria Tinaburri: durante i Mondiali di Endurance in Francia, l’amazzone ha interrotto la gara per soccorrere una concorrente gravemente ferita dopo una caduta. “Con lucidità e sangue freddo, Gloria ha gestito l’emergenza per circa quaranta minuti, mettendo in sicurezza i cavalli, tranquillizzando l’atleta infortunata e coordinando l’arrivo dei soccorsi, prima di riprendere la competizione”, raccontano gli organizzatori del Premio Fair Play Menarini “Giovani” 2026.

Correttezza prima di tutto

Non è stato da meno il giovanissimo pallavolista Matteo Pasqualetti: durante le finali Under 1 – in un momento particolarmente concitato della gara – il giovanissimo giocatore della Virtus Roma Pallavolo ha ammesso spontaneamente un tocco a muro non rilevato dagli arbitri, rinunciando così a un possibile vantaggio per la propria squadra.

Dopo il debutto al Coni, il Premio Internazionale Fair Play Menarini, realizzato in partnership con Sky TG24, farà tappa a Firenze il 15 giugno, dove sarà assegnato il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”. Gran finale il 2 luglio sul palcoscenico del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, per celebrare tante storie di sport e correttezza che hanno fatto sognare il pubblico.