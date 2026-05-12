Napoli, tumore al seno e metastasi al fegato risolti in un unico intervento al Policlinico Federico II

Intervento eccezionale al Policlinico dell’ Università Federico II di Napoli dove una paziente affetta da carcinoma della mammella con metastasi epatica è stata sottoposta a un unico intervento chirurgico durato sette ore. Ai microfoni di LaPresse il professore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico “È la prima volta che trattiamo chirurgicamente anche le metastasi epatiche in laparoscopia. L’oncologia della Federico II è tra le migliori al mondo con il gruppo oncologico multidisciplinare ci siamo confrontati e deciso di poter affrontare questo intervento. Oggi una medicina moderna non può prescindere da una collaborazione multidisciplinare ancora di più per interventi oncologici complessi”.