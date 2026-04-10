La salute vista con gli occhi dei pazienti, trasparenza prima dei 6 valori chiave

In un mondo sempre più’ ‘avvelenato’ da false notizie, i pazienti quando si tratta di parlare di salute hanno le idee chiare. La trasparenza è infatti la chiave per creare fiducia: il 75% delle associazioni di pazienti che hanno risposto ad una survey del Patient Advocacy Lab dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore la mette al primo posto nell’elenco dei valori giudicati importanti. Il percorso ha coinvolto 50 associazioni attraverso focus group, survey quantitative e analisi integrate.

“Abbiamo voluto chiedere direttamente alle associazioni su quali valori concentrarsi per costruire una organizzazione dotata di solide basi per agire a tutela delle persone. Ne è venuta fuori una riflessione a più voci che ha prodotto un elenco condiviso”, spiega Teresa Petrangolini, direttore del Patient Advocacy Lab, convinta che “senza la fiducia non si costruisce tutela”.

Sei valori chiave per le associazioni di pazienti

Dall’analisi sono emersi sei valori condivisi che rappresentano oggi l’architettura della governance associativa: fiducia, empowerment, innovazione, sostenibilità, professionalità e connessioni (networking).

L’empowerment, secondo il 70% degli intervistati, richiede non solo empatia con le persone, ma anche nuove competenze. La spinta verso l’innovazione è un atteggiamento culturale: la capacità di ascolto è al primo posto con il 65% delle risposte, seguita dall’adattamento, l’apertura ai giovani, l’utilizzo sapiente dei dati, la sperimentazione responsabile. La sostenibilità viene letta in chiave multidimensionale: economica, organizzativa, sociale. La diversificazione delle risorse e quindi la capacità di costruire alleanze, convergenze di interessi, co-progettazione degli interventi, è un tema posto dal 70% delle associazioni.

E nel capitolo della professionalità torna l’attenzione (al 65%) della formazione di nuove competenze, tema attraversa molti dei valori individuati. Non solo esperienza, passione, condivisione, ma saper fare, costruire progetti, imparare il management, essere al passo.

Infine, le connessioni: reti stabili, partecipazione congiunta ai tavoli tematici, formalizzazione delle partnership (valutate al primo posto nel 75% delle risposte). Perché l’unione fa la forza, anche nella salute.