La scienza che anticipa: episodio di Science Calling dedicato al cuore

È online il nuovo episodio di Science Calling, il podcast condotto da Myrta Merlino e prodotto e post-prodotto da Edulia, dal Sapere Treccani, disponibile ora su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. La puntata Cardiologia: tra battito e cura, realizzata con il contributo non condizionante di Bayer Italia, è dedicata alla cardiologia contemporanea come disciplina ormai capace di anticipare la malattia, intercettare i segnali prima dell’evento acuto e tradurre l’innovazione scientifica in percorsi di cura più precisi, tempestivi e continui. Al centro dell’episodio vi è il dialogo di Myrta Merlino con il Prof. Federico Nardi, Presidente Designato dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, che inquadra le malattie cardiovascolari come condizioni a sviluppo spesso silente, in cui l’intervento efficace dipende dalla capacità di riconoscere e gestire precocemente i fattori di rischio causali. Ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia – con particolare attenzione all’eccesso di colesterolo LDL – diabete mellito di tipo 2, fumo, sovrappeso e obesità vengono infatti letti come fattori determinanti su cui agire lungo due direttrici complementari: la prevenzione clinica e l’adozione di stili di vita coerenti con le raccomandazioni delle linee guida europee.

La puntata approfondisce il salto compiuto dalla diagnosi cardiologica, oggi sempre più integrata tra imaging non invasivo e biomarcatori: ecocardiografia di nuova generazione, risonanza magnetica e TAC consentono una lettura in vivo della struttura e della funzione cardiaca, mentre strumenti di laboratorio ad alta sensibilità rafforzano la capacità di identificare le patologie anche nelle fasi iniziali, così da orientare il follow-up clinico. Ampio spazio è dedicato al ruolo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale, intese come leve di stratificazione del rischio e di personalizzazione delle decisioni terapeutiche. L’integrazione di dati clinici, segnali elettrocardiografici, risultati di imaging e informazioni di laboratorio permette di individuare pattern non immediatamente visibili e di anticipare la diagnosi di condizioni complesse, riducendo il margine di incertezza e rendendo più mirato il percorso di presa in carico del paziente.

In questo quadro, l’episodio si sofferma sull’Amiloidosi Cardiaca, con particolare riferimento alla variante wild-type, spesso sottodiagnosticata e confusa con altre forme di insufficienza cardiaca nei pazienti anziani. Vengono richiamati, pertanto, i principali elementi che consentono oggi di superare l’invisibilità diagnostica: il riconoscimento delle “red flags” cliniche e strumentali, l’apporto della risonanza magnetica nella caratterizzazione tissutale e, soprattutto, la scintigrafia con traccianti difosfonati, che permette una diagnosi eziologica non invasiva e favorisce un accesso più tempestivo alle opzioni terapeutiche disponibili, tanto più efficaci quanto più precocemente introdotte.

La parte conclusiva allarga lo sguardo agli aspetti organizzativi ed equitativi: il miglioramento dell’accesso dipende, oltre che dall’innovazione, anche dalla capacità del sistema di costruire modelli coerenti di presa in carico, riducendo frammentazioni territoriali e disomogeneità nei percorsi. Telemonitoraggio, teleconsulto e Fascicolo Sanitario Elettronico vengono in questo caso restituiti come strumenti concreti per sostenere continuità assistenziale e aderenza, in un disegno che valorizza anche la prossimità delle farmacie territoriali nei percorsi di prevenzione e intercettazione precoce del paziente. È in questa prospettiva che la puntata trova la propria sintesi editoriale: “La cardiologia si sta evolvendo nella scienza che anticipa, mirando a intervenire prima che il sintomo si manifesti in modo acuto”, osserva Myrta Merlino, richiamando il senso più profondo del percorso raccontato – una disciplina che, attraverso la ricerca, i fattori di rischio causali e l’innovazione diagnostica, sposta il baricentro dalla gestione dell’evento alla sua prevenzione.