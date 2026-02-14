Una canzone può salvare la vita: arriva ‘Da cuore a cuore’, l’inno per diffondere le tecniche di soccorso 

‘Da cuore a cuore’ è un inno dell’impegno nel salvare vite umane attraverso il massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore.

Non a caso debutta nel giorno di San Valentino 2026 una canzone speciale, pensata per contribuire a salvare letteralmente il cuore e la vita umana. I dati aggiornati della Fondazione Italian Resuscitation Council ci raccontano di 60mila arresti cardiaci ogni anno nel nostro Paese: in pratica uno ogni 8 minuti, con una sopravvivenza inferiore ai 4.000 casi. Eppure oggi sappiamo che molte di queste vite potrebbero essere salvate.

‘Da cuore a cuore’, scaricabile sulle piattaforme di streaming, è un inno dell’impegno nel salvare vite umane attraverso il massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore. Pensato per accendere i riflettori su questo tema e sull’importanza della formazione ad hoc, potrà entrare nelle scuole e nelle palestre per raccontare quei gesti preziosi che permettono di salvare una vita.

In caso di arresto cardiaco, ogni minuto che passa riduce del 10% la percentuale di sopravvivenza, che in Europa è di circa l’8%, e ancora oggi il defibrillatore si usa solo nel 28% dei casi.

La nascita di una canzone

Scritto e musicato da Andrea Caciolli, autore fiorentino già protagonista di collaborazioni di prestigio (Giancarlo Bigazzi, Franco Fasano, Anna Oxa), il brano è frutto di un incontro tra il maestro e un camice bianco toscano che ha a cuore la salute di questo organo.

“Ascoltando la visione del progetto Cardiosecurity del dottor Fabio Costantino – ha spiegato Caciolli – sono rimasto colpito dalla forza umana che c’è dietro ogni intervento, dietro ogni gesto di soccorso. Il massaggio cardiaco non è solo una tecnica, è un atto d’amore. È un cuore che, con tutta la sua forza, prova a riaccenderne un altro. Da questa immagine è nato il titolo ‘Da cuore a cuore’: perché è davvero così che funziona”.

Chi è Fabio Costantino

Cardiologo dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Costantino è da sempre impegnato nella diffusione pratica dello slogan “Più formi, più salvi” e con l’APS Cardiosecurity – di cui è fondatore e presidente – ha lanciato un movimento di alfabetizzazione perché anche i non-professionisti della salute (i cosiddetti “laici”) siano formati per salvare vite.

Da qui l’impegno di Cardiosecurity, che ha portato a due proposte di legge alla Camera dei Deputati (1522 e 2056) e a un emendamento per rendere obbligatorio il massaggio cardiaco e l’utilizzo del defibrillatore per quanti vorranno conseguire la patente di guida (o rinnovarla) e per le forze dell’ordine italiane. Un impegno benedetto da Papa Francesco attraverso una lettera di elogio e da Papa Leone XIV che, nell’udienza giubilare del 6 dicembre scorso, ha ricevuto da Costantino un defibrillatore targato Cardiosecurity.

“La musica è un catalizzatore di salvezza, un amplificatore di un messaggio semplice ma essenziale: la formazione salva la vita. Questa canzone rappresenta l’anima ed il cuore di Cardiosecurity. Ed è rivolta prevalentemente ai giovani, il nostro futuro”, ha affermato Costantino.