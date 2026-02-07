Milano-Cortina: con Lilly sport, salute, scienza e sensibilizzazione sull’obesità, prima volta ai Giochi

Lilly, sponsor delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, accende l’impegno per la salute, a Milano, con una campagna di sensibilizzazione sull’ obesità e con l’obiettivo di raccontare il suo impegno ultracentenario nella ricerca ma, soprattutto, di spostare il focus dalla performance al progresso personale, dal corpo ideale dell’atleta al corpo reale sensibilizzando direttamente la popolazione, per la prima volta in assoluto nell’ambito di una manifestazione Olimpica, su una patologia cronica con un impatto sempre più rilevante sulla salute pubblica.

Lilly ha inaugurato a Milano, in un tour itinerante, due installazioni immersive: The Impossible Gym – Winter Edition in Piazza dei Mercanti, nuova iterazione della campagna di sensibilizzazione promossa da Lilly, realizzata con il patrocinio di SIO – Società Italiana dell’Obesità e dell’associazione Amici Obesi, aperta al pubblico fino al 22 febbraio, ispirata agli sport invernali e pensata per far emergere gli ostacoli e le sfide che ogni giorno le persone che convivono con l’obesità devono affrontare e superare.

Un’altra installazione inaugurata da Lilly a Milano è quella dei Fan Village, in Piazza del Cannone, igloo esperienziali interattivi dove i visitatori potranno ripercorrere le scoperte più importanti che hanno segnato la storia della medicina moderna. Per i Fan Village, si tratterà di un percorso coinvolgente che, attraverso installazioni interattive, inviterà a scoprire ciò che accomuna i grandi traguardi della medicina e dello sport.

A illustrare le iniziative e la loro finalità in occasione dell’evento inaugurale del 6 febbraio nel capoluogo lombardo sono stati Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access di Lilly Italy HUB, Marco Alparone, Vice Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, Roberto Vettor, Membro eminente della SIO, Direttore Scientifico e Coordinatore Clinico del Centro per le Malattie Metaboliche e della Nutrizione di Humanitas, e Iris Zani, Presidente Amici Obesi.

Quest’anno Lilly celebra 150 anni di storia, un anniversario che ricorda come, fin dalla nascita, il suo obiettivo sia sempre di migliorare la vita delle persone attraverso la scienza. Un impegno che per Lilly va oltre il farmaco e che si traduce in investimenti continui in ricerca, innovazione e creazione di valore, ma anche nella promozione di una cultura della salute fondata sulla consapevolezza e su un dialogo aperto e responsabile con le Istituzioni e la società.

E a unire simbolicamente Milano e Cortina è un filo rosso, rappresentazione di Lilly, medicine company: un “segno distintivo di una visione che mette al centro la cura, la ricerca e l’impegno costante verso il futuro”.