William Foege, morto il medico che debellò il vaiolo

È scomparso a 89 anni William Foege, il medico che sviluppò la strategia di vaccinazione che contribuì a debellare il vaiolo negli anni Settanta, in uno dei più grandi trionfi della sanità pubblica mondiale. Si è spento nella sua casa di Atlanta, come riporta il New York Times. Il dottor Mark Rosenberg, amico e collega, ha spiegato che la causa del decesso è stata un’insufficienza cardiaca. Nel 2012 Barack Obama conferì a Foege la Medaglia presidenziale della libertà, la più alta onorificenza nazionale assegnabile ai civili negli Stati Uniti.

A sinistra William Foege, a destra Edward Brandt, Washington, 3 agosto 1983 (AP Photo/John Duricka, File)