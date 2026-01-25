È scomparso a 89 anni William Foege, il medico che sviluppò la strategia di vaccinazione che contribuì a debellare il vaiolo negli anni Settanta, in uno dei più grandi trionfi della sanità pubblica mondiale. Si è spento nella sua casa di Atlanta, come riporta il New York Times. Il dottor Mark Rosenberg, amico e collega, ha spiegato che la causa del decesso è stata un’insufficienza cardiaca. Nel 2012 Barack Obama conferì a Foege la Medaglia presidenziale della libertà, la più alta onorificenza nazionale assegnabile ai civili negli Stati Uniti.
William Foege, morto il medico che debellò il vaiolo
Nel 2012 Barack Obama gli conferì la Medaglia presidenziale della libertà