Nasce LaSalute di LaPresse: focus su medicina, farma e benessere

Nell’era dell’AI e dei contenuti verosimili prodotti da algoritmi, la salute resta al centro dell’interesse degli italiani, dai più giovani – che oggi però si informano soprattutto sui social – agli esponenti della Silver economy, che inseguono una longevità sana con l’aiuto di digitale, sensori e tecnologie. LaSalute di LaPresse debutta come spazio web originale, nei contenuti e nella forma: racconterà storie di benessere, sanità, medicina, ricerca e innovazione dall’Italia ma anche dall’estero, con un linguaggio semplice ma accattivante, coniugando video, foto e testi nella tradizione di LaPresse. E rispondendo alle curiosità dei lettori in modo onesto e rigoroso, privilegiando sempre il rispetto della verità scientifica.

Questo grazie alla voce di scienziati, ricercatori, specialisti, ma anche di rappresentanti delle associazioni di pazienti e delle imprese, con un’attenzione particolare alle eccellenze di cui l’Italia è ricca, ma che a volte faticano a trovare spazio.

L’obiettivo del capo redattore Margherita Lopes – giornalista scientifica impegnata nel settore dal 1997, che entra a far parte della squadra diretta da Alessia Lautone – e del team dedicato è ambizioso: entrare nelle abitudini dei lettori che vogliono restare informati, ma anche tenersi in forma grazie alle ultime scoperte e alle evidenze scientifiche, per conoscere in che direzione si muovono ricerca e innovazione healthcare.

Marco Maria Durante, Presidente di LaPresse, ha dichiarato: “Con LaSalute LaPresse guarda al futuro, con l’obiettivo di presidiare un settore strategico per il Paese. Nonostante le difficoltà che l’industria dei media affronta a livello globale, la nostra azienda è aperta a nuovi stimoli e pronta a rinnovarsi, per rispondere a una sfida entusiasmante ma impegnativa, forte della professionalità dimostrata in questi anni sul campo”.