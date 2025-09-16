Allarme listeria, richiamato lotto di salmone affumicato

Un lotto di salmone affumicato norvegese a marchio KV Nordic è stato richiamato dal commercio, da parte del ministero della Salute, a causa della presenza del batterio Listeria monocytogenes. Il provvedimento interessa il lotto di produzione 486238, distribuito da Eurofood Spa e prodotto dall’azienda Koral SA nello stabilimento in Polonia identificato dal marchio di stabilimento PL 32081801 WE. Il prodotto oggetto del richiamo è venduto in confezioni da 100 grammi, con data di scadenza 04/10/2025. Il salmone, di allevamento norvegese, è stato immesso in commercio con la denominazione “Salmone norvegese affumicato”.

Le raccomandazioni delle autorità

Le autorità competenti raccomandano ai consumatori di non consumare il prodotto appartenente al lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita per il rimborso o la sostituzione. L’avviso di richiamo è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute in data 12 settembre 2025. I consumatori possono rivolgersi al punto vendita per ulteriori informazioni.