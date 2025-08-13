Botulino, Iss: alta incidenza al Sud per conservazione cibi in casa

Botulino: l’Istituto Superiore di Sanità fa il punto della situazione dopo i diversi casi, alcuni mortali, registrati in Italia negli ultimi giorni. “Una delle ragioni principali” di una “alta incidenza del botulismo in Italia risiede nella tradizione conserviera ancora molto radicata nel Paese. L’Italia è famosa per i suoi metodi tradizionali di conservazione degli alimenti, che sono stati tramandati per generazioni. Questa pratica, che un tempo ha permesso la conservazione domestica degli alimenti, potrebbe essere alla base della diffusione”. Così Fabrizio Anniballi, responsabile del Centro di riferimento nazionale per il botulino dell’Istituto Superiore di Sanità in una nota pubblicata sul sito dell’ente sul botulinismo alimentare in cui si risponde a 10 delle principali domande sulla patologia che può avere esiti letali. “Il botulismo in Italia, soprattutto nelle Regioni meridionali – spiega l’esperto – rimane un problema di salute pubblica, principalmente correlato all’ingestione di conserve di produzione domestica impropriamente fatte”.

Quasi 1.300 casi dal 2001 a oggi, 15 le morti

Nel periodo 2001-2024, al sistema di sorveglianza nazionale del botulismo sono stati segnalati 1.276 casi clinici sospetti e ne sono stati confermati in laboratorio 574. Di questi, 526 (91,6%) erano casi di botulismo alimentare, 43 (7,5%) si riferivano a casi di botulismo infantile e 5 (0,9%) a casi di botulismo da ferita. Il numero di decessi è stato di 15 e il tasso medio di letalità della malattia pari al 2,6%. Lo scrive l’Istituto superiore di sanità in una lunga nota sul botulinismo alimentare che segue le tragedie che sono costate la vita a 3 persone fra Diamante in Calabria, su cui indaga la Procura di Paola, e in Sardegna. Il tasso di letalità – sottolinea l’Iss – è diminuito passando dal 3,8% del periodo 2001-2011 al 2,6% del 2012-2024. Il sistema di sorveglianza nazionale riceve mediamente 53 segnalazioni per anno e ne conferma in laboratorio mediamente 24, con un trend in leggero aumento negli ultimi anni dovuto principalmente alle migliori capacità diagnostiche.