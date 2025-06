Un percorso di due giorni nella cornice naturale di Terra Morgana

Un percorso di due giorni per esplorare le radici della propria storia personale e avvicinarsi a uno stato di maggiore consapevolezza e autenticità. Hoffman Essentials ha ideato un’esperienza intensiva fondata sul cosiddetto Metodo Hoffman, un approccio che integra mente, emozioni, corpo e spirito. Si basa su tecniche aggiornate secondo le più recenti scoperte della neurobiologia e delle scienze cognitive e include pratiche guidate, musica, visualizzazioni, condivisioni in cerchio e momenti simbolici come il rituale attorno al fuoco.

Entrare in contatto con il proprio “bambino interiore”

Il percorso Hoffman Essentials si svolgerà nella cornice naturale di Terra Morgana, a Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa: sabato 21 giugno si lavorerà sul contatto con il proprio “bambino interiore”, mentre domenica 22 giugno sarà dedicata all’integrazione e all’attivazione di nuovi modelli di comportamento. Ospiti speciali accompagneranno i partecipanti in questo viaggio: Luca Casadei, Paolo Ruffini e Cathy La Torre, insieme al team completo dell’Istituto Hoffman.

Un atto d’amore verso te stesso

“Hoffman Essentials è un tempo sacro che ti regali per tornare a casa. Non è un percorso facile, ma è uno spazio sicuro dove puoi smettere di fingere, dove le difese si sciolgono e finalmente puoi ascoltarti davvero. Ti accompagna, con delicatezza e verità, a riconoscere chi sei sotto tutto ciò che hai imparato a essere. È un inizio. Un ritorno. Un atto d’amore verso te stesso”, spiega Giosè Milli, CEO Hoffman. “C’è una voce in te che non si è mai spenta. A volte si fa silenzio, ma non smette di esistere. Hoffman Essentials ti accompagna ad ascoltarla: è la voce del tuo io essenziale, autentico e libero. Un primo passo, lieve e potente, per tornare a casa e ritrovare il contatto con ciò che sei davvero”, aggiunge Daniela Uslenghi, Direttrice Scientifica.

Per prenotazioni e info: https://lp.istitutohoffman.it

