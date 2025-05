La conduttrice è ambassador della manifestazione

Eleonora Daniele spiega che con Tennis and Friends sono stati finora “15 anni importanti per la prevenzione. Oggi abbiamo raccontato due storie di persone che, grazie a Tennis and Friends, hanno potuto fare screening gratuiti e scoprire di avere un problema. Lo hanno affrontato con l’eccellenza medica italiana e lo hanno superato perché sono riusciti a prenderlo in tempo.

È questa l’essenza di una manifestazione importante come Tennis and Friends”. La conduttrice parla in occasione dell’evento Tennis and Friends al Foro Italico di Roma. Eleonora Daniele è ambassador della manifestazione.

