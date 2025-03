L'iniziativa punta a promuovere e facilitare l'adozione delle nuove tecnologie all'interno del Servizio Sanitario Nazionale

Al via il Forum Nazionale Salute Digitale (Fo.N.Sa.D.), un’iniziativa che punta a promuovere e facilitare l’adozione delle tecnologie digitali all’interno del Sistema Sanitario Nazionale. Il Forum nasce grazie alla collaborazione con istituzioni di rilievo come il Ministero della Salute, Agenas e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e si propone come uno spazio di confronto strategico per decisori pubblici, aziende e professionisti della sanità e della digitalizzazione. “L’obiettivo principale del Forum è favorire lo sviluppo di soluzioni digitali innovative e sicure, in linea con la legislazione nazionale ed europea, contribuendo a una sanità più efficiente, accessibile e tecnologicamente avanzata. La digitalizzazione in sanità rappresenta un motore fondamentale per l’innovazione nel settore sanitario, con un impatto significativo su ambiti come telemedicina avanzata, supporto alla decisione clinica, cure da remoto personalizzate, cybersecurity e gestione dei dati sanitari. Il Forum intende fornire un apporto concreto e misurabile, valutando gli impatti delle nuove tecnologie sulla sanità e favorendo una reale trasformazione del sistema grazie anche al ruolo delle Istituzioni che garantiranno la conformità delle soluzioni digitali con gli obiettivi attesi dagli investimenti previsti dalla missione 6 del Pnrr“, si legge in una nota. “A garanzia della qualità e dell’efficacia delle iniziative promosse, il Forum si avvale di un Comitato Scientifico composto da rappresentanti istituzionali, esperti di sanità digitale e personalità accademiche di spicco. Tra i coordinatori figurano Giuseppe Petrella (Presidente dell’IRCSS CROB) e Vito De Filippo (già Sottosegretario di Stato alla Salute), affiancati da un gruppo di esperti di livello internazionale. Il Forum Nazionale Salute Digitale si articolerà in una serie di incontri su temi di grande attualità, tra cui: cybersicurezza & data protection, IA in Sanità, integrazione tecnologica nelle infrastrutture sanitarie, formazione medica e supporto alla ricerca scientifica, fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 e interoperabilità”.

Petrella: “Coniugare innovazione tecnologica e servizio al cittadino”

“Fo.N.Sa.D. si pone l’obiettivo di guidare la digitalizzazione della sanità, coniugando innovazione tecnologica e servizio al cittadino”, afferma il Prof. Petrella. “Affrontiamo temi cruciali come l’accesso equo all’innovazione, la sicurezza dei dati e l’impatto dell’Intelligenza Artificiale, per sviluppare proposte concrete a supporto delle istituzioni e del sistema sanitario nazionale”. L’iniziativa sarà realizzata grazie alla partecipazione attiva delle più importanti istituzioni in ambito salute a partire dal Ministero della Salute che avrà il compito di supervisionare le attività dell’Osservatorio, assicurando che le raccomandazioni e le linee guida siano coerenti con le politiche sanitarie nazionali. “La sanità digitale è il nuovo Rinascimento del nostro Paese. Per costruire un sistema sostenibile servono istituzioni autorevoli, dati affidabili e il coinvolgimento di tutti gli attori del settore. Fo.N.Sa.D sarà il luogo permanente di confronto per guidare questa trasformazione, con la massima competenza e professionalità“, ha dichiarato l’On. De Filippo. Agenas monitorerà e valuterà l’adozione delle tecnologie digitali nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Fornirà analisi sui progetti di digitalizzazione, parteciperà alla redazione dei Position Paper e garantirà che le innovazioni siano implementate in modo coerente nelle diverse regioni. Infine, il Dipartimento per la trasformazione digitale sarà il partner principale per il focus sulla trasformazione digitale e sulla cybersecurity. Avrà il compito di partecipare attivamente presentando casi studio e soluzioni pratiche, ad esempio, nella gestione e nella protezione dei dati sanitari, anche collaborando alla redazione di Position Paper specifici.

Tra gli obiettivi la realizzazione di un Digital Health Index

Molti gli spunti nati dal primo incontro del tavolo di lavoro durante il quale sono state anche messe a punto le prossime iniziative del Forum che, attraverso conferenze, workshop tecnici e webinar, si propone di favorire il dialogo tra istituzioni e aziende, presentando casi studio e best practice nazionali e internazionali e incentivando la collaborazione pubblico-privato per accelerare l’adozione di tecnologie innovative. Uno degli obiettivi del Forum sarà la realizzazione di un Digital Health Index, un indicatore nazionale per misurare il livello di digitalizzazione della sanità italiana. Questo strumento permetterà di monitorare i progressi del sistema sanitario nell’adozione delle tecnologie digitali e di confrontare le performance a livello regionale e nazionale. Infine, un aspetto importante sul quale concentrare l’attenzione sarà quello della formazione dei professionisti della salute, siano essi clinici, infermieri o amministrativi. La realizzazione del Forum è resa possibile grazie alle diverse competenze dei tre partner Homnya, Inrete e Summeet, tre realtà strategiche per la comunicazione, la formazione e le relazioni istituzionali nel settore sanitario che svolgeranno un ruolo di coordinamento, interfaccia tra i vari attori e di programmazione delle attività del Forum.

