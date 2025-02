Il presidente della Regione Marche Acquaroli ha incontrato il presidente della Regione Calabria Occhiuto sull'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

“Ringrazio il presidente della Regione Calabria, Fabrizio Occhiuto, che ho incontrato ieri a Bruxelles a margine del Comitato europeo delle Regioni, per la disponibilità e la collaborazione dimostrata relativamente alla vicenda dell’Inrca e del rilancio delle attività dell’Istituto nella sede calabrese. La sanità è una priorità e l’accordo di convenzione che sarà definito permetterà di rafforzare l’Inrca non solo con il superamento di aspetti di natura tecnica legati a questa sede, ma anche con la realizzazione di progettualità importanti. Tale collaborazione rafforzerà ulteriormente la centralità nazionale e scientifica dell’Inrca nelle politiche per la longevità, riconosciuta anche dal Ministero della salute”. Lo ha detto il presidente Francesco Acquaroli a seguito dell’incontro con il presidente della Calabria Occhiuto sulla vicenda Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, punto di riferimento nella ricerca e nella cura delle patologie dell’anziano.

