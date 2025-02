“Quando la paziente mi ha detto in un video che riesce di nuovo a sentire e ad avere la percezione di ciò che le sta intorno, ecco, per chi si occupa in maniera specifica di cervello, nervi ecc, si emoziona. Mi emoziono ancora oggi nonostante tanti anni che faccio questo lavoro, è una incredibile emozione quando un paziente riesce ad avere un risultato di questo tipo”. Così a LaPresse il neurochirurgo Francesco Zenga, che ha operato una donna sorda da entrambe le orecchie all’ospedale Molinette di Torino. L’intervento, per la prima volta, ha portato la donna a riacquistare la percezione dell’ambiente circostante dopo un intervento combinato di asportazione di un tumore e contestuale impianto di elettrodi cerebrali.

