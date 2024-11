L'intervista al virologo: "Attenzione, non ancora allerta"

Allarme nel Regno Unito per l’aumento rapido dei casi di Norovirus Kawasaki, che fa alzare l’attenzione anche in Italia. “Siamo ancora a un livello di attenzione, non di allerta”, spiega a LaPresse il virologo Fabrizio Pregliasco. “I sintomi sono confondibili con quelli di una normale gastroenterite”, aggiunge.

“Il contagio avviene per via orofecale o con i droplets – spiega il virologo -. Non siamo a livello di casi pandemico, ma occorre ribadire gli aspetti di igiene personale e di attenzione agli alimenti. Si tratta, in qualche modo, di mantenere le buone abitudini prese col Covid, anche se lì si trattava di trasmissione principalmente orale” dice ancora Pregliasco. “L’elemento di ricordo di quell’epoca però è quello dell’igiene generale. A quello va aggiunta un’attenzione specifica alla preparazione dei pasti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata