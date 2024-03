Sospetto caso di Dengue a Brescia. Il Comune di Brescia ha fatto dunque sapere che metterà in campo, nella giornata di sabato 30 marzo, uno specifico e capillare intervento anti zanzare nella zona di via delle Tofane, “che si è reso necessario dopo che Ats ha segnalato un sospetto caso di febbre da Dengue. L’area coinvolta comprende via F. Baracca, via Cantore, via Montello, via Monte Cengio, via Monte Ortigara, via Guarneri, via Attilio Franchi, via Enrico Toti, via San Bartolomeo, via Sant’Eustacchio, via Randaccio, via delle Tofane, Galleria Vittorio Veneto e via Monte Cimone”.

Il personale incaricato dal Comune di Brescia, in ottemperanza alle prescrizioni ricevute da Ats, “provvederà a effettuare un trattamento di disinfestazione (sia con adulticidi, sia con larvicidi) dalle 4 alle 6 di sabato 30 marzo sulle aree pubbliche e dalle 6 sulle aree private (in questo caso solo se saranno presenti i proprietari) nel raggio di 200 metri dall’abitazione in cui vive la persona che potrebbe aver contratto il virus, per ridurre drasticamente e rapidamente la popolazione dell’insetto vettore e quindi il rischio di un ipotetico contagio”.

I residenti compresi nel raggio di azione sono invitati dal COmune a consentire agli incaricati l’accesso alle aree aperte degli edifici, per effettuare i trattamenti nelle aree cortilive private. Il Comune “raccomanda, inoltre, di non entrare nelle aree trattate almeno fino al termine della disinfestazione, di tenere chiuse porte e finestre e di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria. Gli animali domestici dovranno rimanere al chiuso. Mobili e giochi per bambini, rimasti all’esterno ed esposti al trattamento, dovranno essere lavati con i comuni detergenti, utilizzando guanti lavabili o a perdere”.

“Nella disinfestazione non verranno coinvolti gli orti e sarà possibile utilizzare i cortili interni/privati dopo cinque ore dal trattamento. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida si consiglia di lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone” dice ancora il Comune di Brescia.