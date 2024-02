L'assessore al Welfare della Regione Lombardia: "Puntiamo a fare molta più prevenzione"

Durante il Forum Sanità organizzato a Milano dalla Consulta Nazionale di Forza Italia, l’assessore regionale al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, ha lanciato l’idea di una tessera sanitaria a punti per premiare chi conduce uno stile di vita virtuoso. “Siamo in una fase iniziale perché sapendo bene quello che succederà tra 5, 10, 15 anni credo che non bisogna essere miopi e lavorare solamente nel quotidiano ma anche nel medio-termine, e questo significa fare molta più prevenzione. L’idea che dobbiamo portare avanti e studiare è quella di una tessera sanitaria a punti in modo che se conduci uno stile di vita corretto e salutare puoi guadagnare dei punti che poi ti permettono di ricevere degli incentivi che possono essere diverse modalità di premialità” ha spiegato Bertolaso. “Gli screening per quelle che sono malattie prevenibili oggi sono ampiamente sotto il 50% delle persone che ne hanno diritto, noi invece vogliamo arrivare al 100% perché significa garantire la salute ai cittadini e ridurre i costi della sanità”.

