Il progetto nazionale 'Basta Una Zampa' è ideato e promosso da For a Smile Onlus

Una seduta speciale di dog therapy per i bambini e i ragazzi con disabilità in attesa di intervento odontoiatrico. Alla Dental School – ospedale Molinette di Torino i cani del progetto nazionale ‘Basta Una Zampa’, ideato e promosso da For a Smile Onlus, hanno accompagnato i pazienti nella preparazione alla sedazione cosciente, una tecnica anestesiologica che prevede l’uso di sedativi per ridurre l’ansia da intervento. Due volte al mese, i quadrupedi del progetto ‘Basta Una Zampa’, accompagnati dai loro coadiutori professionisti certificati I.A.A. (interventi Assistiti con Animali) incontrano i bambini e le bambine nella sala d’attesa. Un’attività fortemente voluta dal Dental School, a favore dei piccoli pazienti affetti da problemi psico-fisici e disabilità anche gravi, che vengono accompagnati dai cagnolini ‘alla poltrona’ del dentista durante le sedute di odontoiatria e ora anche nella preparazione alla sedazione pre intervento. “La sedazione cosciente – spiega Ezio Sindici odontoiatria per diversamente abili – ci aiuta moltissimo per ottimizzare i tempi senza passare dalla sala operatoria. Essendoci delle liste abbastanza lunghe ci aiuta a fare delle scremature. Inoltre, viene fatta in un ambiente confortevole perché appunto il più delle volte ci viene incontro la dog therapy e i bambini vengono volentieri“. Durante l’anno circa 500-600 pazienti vengono curati nel reparto: “Abbiamo visto che con i cani, in alcuni casi dove c’erano delle criticità in alcuni situazioni come sedersi sulla poltrona, siamo riusciti a effettuare le prime visite, cosa che prima non riuscivamo a fare”, aggiunge.

