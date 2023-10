Il Primario della Divisione di Chirurgia Plastica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Roma Regina Elena è l'unico italiano presente

In questi giorni ad Austin (Texas) si tiene il 92esimo Congresso Nazionale della Società Americana di Chirurgia Plastica. Unico italiano presente nelle sessioni ufficiali il professor Roy De Vita, Primario della Divisione di Chirurgia Plastica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Roma Regina Elena, invitato a presentare la sua esperienza nella Sessione di Chirurgia Ricostruttiva del seno. Sarà proprio il Presidente della Società Americana, il dottor Gregory Greco, a moderare la sessione che prevede solo 3 relatori per una durata di 1 ora e mezza a dimostrazione dell’interesse suscitato dagli straordinari risultati che De Vita riesce ad ottenere nella chirurgia ricostruttiva post-mastectomia, risultati ormai sovrapponibili, nelle mani dei grandi chirurghi, alla pura chirurgia estetica. E in un settore così delicato un chirurgo italiano viene considerato un riferimento mondiale della specialità.Il congresso, che in America è chiamato “The Meeting”, a sottolineare il livello sopraffino dei contenuti esposti, si concluderà domenica 29 ottobre dopo 4 giorni di intensi lavori.

