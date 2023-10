I numeri crescono ancora e la sanità arriva sul Metaverso, il 16 novembre la proclamazione del vincitore

Con la sesta edizione del Lean Healthcare Award, i premi della sanità, innovazione e creatività sono finte al centro dei progetti di aziende sanitarie, pubbliche e private, che hanno contribuito attivamente a rafforzare il sistema sanitario – e più in generale a rimodellare e innovare i processi nel mondo dell’Healthcare. Sono stati presentati 222 progetti da 92 aziende sanitarie da tutta Italia, 25 in più rispetto alla scorsa edizione. Il tema centrale è la riorganizzazione sanitaria.

Tra le innovazioni proposte, c’è l’utilizzo del Metaverso per fornire un’esperienza di cura completa anche a distanza, telemedicina e business intelligence per l’analisi e la strutturazione dei progetti; e ancora idee sulla reingegnerizzazione del percorso del paziente chirurgico, modelli per la gestione dello spazio, dashboard per misurare il valore generato, nuovi modelli organizzativi per favorire la gestione di alcune patologie attraverso l’integrazione ospedale/territorio, progetti volti a favorire la crescita delle case di comunità, ospedali di comunità e assistenza domiciliare. Adesso la palla passa alla giuria tecnica che dovrà scegliere i progetti che si sfideranno per accedere alla finale del 16 novembre, dove saranno decretate le aziende e i team vincitori del Lean Health Award 2023.

Applicare le metodologie Lean e Value Based significa aumentare il valore per il paziente eliminando sprechi e inefficienze. Oggi è più evidente che mai la necessità di garantire una risposta efficace ai problemi di salute e di continuare a riorganizzare i processi nell’offerta sanitaria.

Lean Healthcare Award 2023

Il premio, giunto ormai alla sesta edizione, è organizzato da Fiaso, Federsanità, Simm, Agenas, Università di Siena e Telos Management Consulting con il patrocinio di Farmindustria, Confindustria Dispositivi Medici, Ing.Ge.San, SIFO, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Aris, Cittadinanza Attiva, Cris e il supporto decisivo di Bayer, Takeda, Boston Scientific come Platinum sponsor, BD e Mölnlycke®️ come Silver sponsor e Janssen come Friendly sponsor.

Il Lean Healthcare Award è strutturato in un percorso della durata di 8 mesi e trova la conclusione in due momenti principali: la selezione dei finalisti, affidata ad una giuria tecnica di Lean Manager esperti, tra cui, i leader team vincitori delle passate edizioni; la premiazione finale affidata ad una giuria e un comitato scientifico con circa 60 tra direttori generali di aziende sanitarie pubbliche e private, professori universitari e amministratori delegati del settore healthcare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata