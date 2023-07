Il presidente della Commissione Bilancio del Lazio è primo firmatario della mozione che impegna il consiglio regionale per l’accreditamento del Policlinico Militare

“Quella del Policlinico Militare Celio è semplicemente una opportunità che, come Regione Lazio, nel rispetto dei nostri cittadini, non possiamo mancare. Nella difficile situazione della sanità che abbiamo trovato fin dal nostro insediamento, integrare nel sistema sanitario regionale un ospedale all’avanguardia e ottimo per posizione e collegamenti è un’occasione che non potevamo permetterci di perdere”. Così a LaPresse Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio e primo firmatario della mozione che impegna il consiglio regionale affinché “vengano poste in essere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021, tutte le iniziative e gli atti necessari al rilascio dell’accreditamento al Policlinico Militare di Roma ‘Celio'”.

Bertucci è stato il primo firmatario della mozione, che è poi stata sottoscritta da tutti i gruppi della maggioranza guidata da Francesco Rocca. L’obiettivo della mozione è quella di “dare respiro ai tempi e alle liste d’attesa, fornire un ulteriore sbocco ai ricoveri, fornire ai pazienti una nuova e qualificata struttura per usufruire delle visite e della cure necessarie, procedere sulla via di quella riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo dei Servizio Sanitario Regionale che la nostra amministrazione regionale ha intrapreso sin dal primo giorno del suo insediamento”.

“Sarebbe interessante capire perché nelle passate amministrazioni regionali questo non è stato fatto, ma oggi è più importante farlo che guardare al passato: il Celio nel nostro sistema sanitario rappresenta un’opportunità per l’intera Regione, ed è compito della politica e di una amministrazione attenta ai bisogni dei suoi cittadini porre in essere tutte le misure necessarie per portare a compimento iniziative come quelle predisposte dalla mozione che mi vede come primo firmatario e che ha avuto fin da subito l’intero sostegno della maggioranza consiliare, oltre a quello immediato del presidente Francesco Rocca – ha continuato – Con lui siamo chiamati a dare un volto nuovo alla sanità regionale e soprattutto risposte concrete alla cittadinanza: ecco, io credo che realizzare il progetto del Celio sarebbe un passo importante per il presente ed il futuro della nostra Regione e della sua sanità, dopo anni di mancate risposte da parte delle amministrazioni di centrosinistra”.

Via libera per il rilascio dell’accreditamenteo del Celio

Approvato dunque il via libera per il rilascio dell’accreditamento per il Celio. Non è la prima volta che l’ospedale militare presta i suoi servizi alla regione Lazio, già durante il Covid aveva messo a disposizione 150 posti letto destinati alla popolazione civile.

Il Policlinico Militare di Roma Celio “costituisce oggi il polo ospedaliero di eccellenza del Corpo sanitario dell’Esercito, è una struttura di altissimo livello in cui operano numerosi professionisti di riconosciuta fama nazionale e internazionale che rappresenta, per competenza, organizzazione e struttura, un punto di riferimento per il Servizio Sanitario Nazionale”, si legge nella mozione, che spiega come già nella relazione della Corte dei Conti al Policlinico era stata riconosciuta una “configurazione che permette una proficua sinergia civile-militare nei percorsi clinici, didattici e di ricerca che in esso vengono condotti. In tale contesto esso si relaziona, attraverso percorsi selettivi d’eccellenza per la cura dei pazienti politraumatizzati, con la rete degli ospedali dell’area romana”.

“Porre in essere tutte le iniziative e gli atti necessari al rilascio dell’accreditamento del Policlinico Militare di Roma, il Celio, impegnando il Presidente e la Giunta Regionale, vuol dire dare respiro al servizio sanitario, offrire ai cittadini un importante servizio in più e procedere sulla via di quella riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo dei Servizio Sanitario Regionale che la nostra amministrazione regionale ha intrapreso sin dal primo giorno del suo insediamento. Possiamo già considerarlo un passo importante verso il raggiungimento di un grande obiettivo”, hanno spiegato Marco Bertucci ed Emanuela Mari, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia.

La struttura

Il Policlinico Militare di Roma Celio è una delle strutture sanitarie più moderna su Roma, realizzata con una sinergia senza precedenti fra Corte dei conti, Stato Maggiore della Difesa, Regione Lazio, ASL Roma 1 e Policlinico Umberto I. Si tratta dell’unica realtà pubblica in Italia che ha superato tutti i test più severi per ottenere sia l’autorizzazione allo svolgimento delle attività sanitarie sia l’accreditamento al SSN per poter rendere servizi al pubblico.

Nasce per assicurare l’implementazione piena e incondizionata del PNP 2020/2025 (unico caso, finora, nell’intera PA italiana) e, man mano che si sviluppano le attività diagnostiche ed assistenziali mediante gli apparati più evoluti attualmente disponibili sul mercato, si passa dall’utenza interna (magistrati e militari, di ogni ordine e grado, nonché personale amministrativo della Difesa e delle varie Magistrature) a quella pubblica (prenotazione delle prestazioni attraverso il CUP della Regione Lazio)

