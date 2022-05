L'agenzia dell'Onu contro le fake news: "Non si tratta di una malattia omosessuale"

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, è possibile contenere la trasmissione dei casi di vaiolo delle scimmie nei Paesi in cui la malattia non è endemica. La maggior parte dei casi finora osservati non presenta la malattia in forma severa. Non è ancora chiaro, tuttavia, se il virus abbia subito una mutazione. L’Oms ha anche precisato che, nonostante siano stati identificati diversi casi di vaiolo delle scimmie tra uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, non si tratta di una malattia omosessuale, smentendo così alcune fake news apparse sui social.

