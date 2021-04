Nel gala benefico virtuale condotto da Barbara Pedrotti battute le sneaker di Ferragni e la maglia di CR7

(LaPresse) – Un altro passo verso la ricerca di una cura per Vicky, grazie alla straordinaria generosità degli oltre 600 italiani protagonisti dell’asta benefica ‘Eyes on The Future Virtual Gala’, presentata da Barbara Pedrotti, e dei tanti vip scesi in campo per l’occasione, alcuni han messo a disposizione alcuni oggetti firmati altri esperienze sportive al loro fianco.

Vicky è una bambina di 7 anni, vive a Londra e fra non molto non vedrà più. La sua famiglia è protagonista da tre anni di una appassionante maratona benefica internazionale volta a finanziare la ricerca di una cura che consentirà a lei e a chi vive la sua condizione, di ritardare il momento in cui giungerà la cecità. La bimba è affetta da una distrofia genetica della retina, l’Amaurosi Congenita di Leber, una malattia genetica rara che colpisce due bambini ogni centomila ed è la causa principale di cecità nei bambini: tra meno di 10 anni Vicky perderà la vista.

Ad oggi non esiste una soluzione. Ma la ricerca avanza e il traguardo non sembra impossibile. Già oggi esiste una terapia genica che ha aiutato i pazienti affetti da una condizione simile a recuperare almeno in parte la vista. Purtroppo la terapia non funziona sul gene di Vicky. Così la mamma, Silvia Cerolini, in partnership con Through Vicky’s Eyes, Retina Italia Onlus e Fondazione Mediolanum ha organizzato un’asta benefica online che ha riscosso un successo sorprendente. Più di 600 biglietti venduti grazie anche al sostegno di ambassador d’eccezione come Giorgia Palmas, Milly Carlucci, Gessica Notaro, Flavia Pennetta, Fabio Fognini, Filippo Magnini e Daniele Cassioli.

In palio c’erano oltre 80 premi: alcuni esempi le sneakers di Chiara Ferragni, il pallone del Milan autografato da Paolo Maldini, un’ora di pattinaggio con Carolina Kostner o la maglia della Juventus autografata da Cristiano Ronaldo. Oggetti molto ambiti, che hanno così contribuito alla riuscita dell’evento: Maglietta Juventus firmata Cristiano Ronaldo – 2.120 euro; Maglietta Inter firmata dai calciatori – 1.750 euro. E poi ancora, Pattinaggio con Carolina Kostner; Maglia Milan AC autografata Ibrahimovic; Immersione con Mike Maric; Completo tennis di Fabio Fognini; Sneakers firmate Chiara Ferragni; Pallone Milan firmato Paolo Maldini; Sessione di Sci nautico con il campione di sci nautico Cassioli; Cappellino firmato Valentino Rossi. La serata, presentata da Barbara Pedrotti, è resa possibile grazie al contributo degli Sponsor: Cappelli RCCD Studio Legale, Costacurta, Credito Fondiario, Fater, Greenberg Traurig Santa Maria Studio Legale, Kellogg’s Company, Marsh, Mercer Marsh Benefits, P&G, Zenith Service.

Tra i progetti finanziati con gli oltre 185.000 euro raccolti c’è anche quello guidato dalla Dott.ssa Mariya Moosajee e in collaborazione tra lo University College London (UCL) e il Moorfields Eye Hospital di Londra (l’ospedale oftamologico piu grande d’Europa). Il progetto consiste nel testare diversi composti farmacologici al fine di rallentare la malattia. Al momento è in progetto inoltre di strutturare una collaborazione tra centri di ricerca europei e americani per studiare la progressione della malattia permettendo di supportare futuri test clinici.

