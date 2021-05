E' così partito il progetto in onore dei 70 anni della Regina

(LaPresse) – Al via, nel Regno Unito, le prime celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II: alla presenza della sovrana il principe Carlo ha piantato un albero a Windsor. E’ così partito il progetto in onore dei 70 anni della Regina: i Royal hanno esortato le persone in tutto il Regno Unito a piantare alberi per festeggiare la ricorrenza.

