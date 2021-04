Le tensioni nella Royal FAmily restano. Con William piccoli passi di riavvicinamento, ma Carlo resta "gelido"

Harry ha sorpreso di nuovo di tutti. È partito per tornare in California, senza fare gli auguri alla nonna, la Regina Elisabetta II. È quanto racconta il giornale britannico The Daily Mail, smentendo le voci che ieri davano per certa l’intenzione del principe di trattenersi a Londra per festeggiare il novantacinquesimo compleanno della nonna (lo abbiamo riportato qui).

Meghan ha la precedenza

Evidentemente, riporta la stampa inglese, Harry ha ritenuto più urgente tornare dalla moglie Meghan Markle, incinta, e dal loro primogenito. Incontrare Elisabetta II, distrutta dalla perdita del marito, sarebbe stato un gesto di distensione utile a ricucire i rapporti tesi con la famiglia.

Accuse di razzismo

La cerimonia di addio al Principe Filippo, sabato 17 aprile, è stata l’occasione per il primo viaggio il Inghilterra di Harry da un anno, da quando con Meghan ha deciso di lasciare gli incarichi ufficiali della Royal Family. I rapporti con la famiglia sono ulteriormente peggiorati quando è stata mandata in onda l’intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfery, nella quale, tra le altre cose, la famiglia Reale inglese veniva accusata di razzismo.

Carlo gelido con Harry

Fonti vicine a Buckingham Palace riportano che Harry avrebbe trovato un “clima glaciale” ad attenderlo a corte, soprattutto da parte di suo padre Carlo. Con il fratello William ci sono stati piccoli passi di riavvicinamento, poche parole scambiate in pubblico durante il funerale del nonno, e forse, chissà, anche conversazioni private più lunghe.

C’è sicuramente ancora molta strada da fare per ricucire lo strappo. E la partenza di Harry da Londra poche ore prima del compleanno della Regina conferma che le priorità del principe per ora sono altre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata