Il senatore di FI: "Non possiamo farci carico della disperazione di tutto il pianeta"

“Il mondo si trova di fronte a un problema enorme. Se sono vere le cifre pubblicate dal Corriere della Sera e cioè 700mila persone vogliono raggiungere l’Europa, cifre tra l’altro dell’Unhcr, non è detto che tutti vogliano venire in Italia ma non possiamo gestire una prospettiva del genere senza una politica europea concordata che programmi flussi contenuti anziché un’invasione incontrollata“, dice il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri fuori da Palazzo Madama. “L’Italia ha salvato migliaia di persone ma non possiamo farci carico della disperazione di tutto il pianeta, possiamo gestire una quota “Lo ha detto anche il Papa in un’intervista in aereo anni fa: quanti ne posso accogliere? Di più non posso. Non possiamo accogliere tutto ciò che risale dal sud del mondo”, ha aggiunto l’esponente azzurro .

