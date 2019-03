Pd, Zingaretti presenta il simbolo per le europee: "Unità per fermare deriva nazionalista"

Il segretario dedica un pensiero alle donne che a Verona "combattono per non tornare indietro". All'evento anche Calenda e Gentiloni

"Andiamo a costruire una nuova Europa. Verde, giusta e democratica". Con queste parole il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha presentato a Roma il simbolo del partito per le elezioni europee del 26 maggio. All'evento hanno partecipato anche Carlo Calenda, ideatore del manifesto 'Siamo europei' richiamato nel logo, e il presidente dem Paolo Gentiloni.

In questa giornata, il primo pensiero, spiega Zingaretti, "non può che andare alla manifestazione delle donne che a Verona stanno combattendo per non tornare indietro. E contro il tentativo di strumentalizzare l'idea della famiglia e soprattutto per fermare il rischio di un ritorno indietro del nostro Paese".

Tonando alla sfida elettorale, il segretario sottolinea: "La prima parola è sicuramente unità, un'offerta di unità. Uno strumento al servizio del cambiamento e della necessità in questo Paese di unirsi per fermare questa deriva nazionalista che può condizionare in maniera intollerabile il Parlamento europeo. La scelta che ha fatto il partito democratico è quella di richiamare tutte le forze progressiste a unirsi per essere più forti dentro questo scontro. 'Siamo europei' è il primo grande tentativo di porre questo tema all'attenzione della politica. E insieme il simbolo del partito del socialismo europeo che è la famiglia alla quale il Pd appartiene. Ora la sfida unitaria è aperta".

"In tutta Italia - prosegue - stanno prendendo forma e corpo alleanze le più larghe e pluraliste per le amministrative. Alleanze con protagoniste forze civiche, Democrazia solidale, che è un movimento che parte dall'associazionismo cattolico, Campo progressista. +Europa ha scelto di correre sola, ma questo in parlamento non ci impedirà di combattere con lo stesso spirito per il rinnovamento dell'Europa. Questo è il simbolo dell'unità".

