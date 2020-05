Zingaretti: "Se il governo non ce la fa, difficile altra maggioranza"

"Se questo governo non ce la fa, vedo difficile un'altra maggioranza" in Parlamento. A dirlo il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a SkyTg24, sottintendendo che l'unica strada sarebbe il voto. "Il Pd non si presterà mai ai giochi di palazzo. La vera priorità è capire come agiscono le mafie ed evitare che in questo momento di crisi l'economia mafiosa diventi più forte- ha precisato il leader dem- Faccio appello a tutti: troviamo insieme quali siano i provvedimenti urgenti per far sì che le risorse economiche arrivino a chi ha bisogno e non ai mafiosi. "Se questo governo non ce la fa vedo difficile un'altra maggioranza" la netta conclusione di Zìngaretti

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata