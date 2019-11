Zingaretti: Salvini migliore a raccontare problemi ma peggiore a risolverli

di vln/ect

Bologna, 16 nov. (LaPresse) - "La percezione della paura dei cittadini questa volta deve essere intercettata da noi. Perché la destra, questa destra, è diversa, è estremista ma capace di rappresentare i problemi delle persone. Io lo dico da segretario del Pd: Salvini è il migliore a raccontare i problemi delle persone e a raccogliere consensi ma dopo 15 mesi di loro governo possiamo dire che è anche il peggiore a risolvere i problemi che racconta". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti alla cena di raccolti fondi per la campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna di Stefano Bonaccini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata