Pd, Zingaretti: "Stop egocrazia, siamo una squadra"

"Nel centrosinistra si è passati dalla democrazia all'egocrazia. Ora basta: siamo una squadra. Abbiamo bisogno di essere comunità e di essere una comunità combattiva e convincente", con il discorso conclusivo all'ex Dogana di Roma il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, lancia ufficialmente la sua candidatura alla segreteria del Pd.

Migranti. "Sugli immigrati stanno giocando una partita sporca. Quello di ieri è stato un atto politico vergognoso da parte di chi come Salvini e la Lega hanno rubato 49 milioni di euro allo Stato: è un atto immondo. Noi rimaniamo garantisti sempre, io sono convinto che Mimmo Lucano sia una brava persona e una persona onesta, ma risponderà alla legge", ha dichiarato Zingaretti. "Dietro lo smantellamento del modello Riace c'è la paura di Salvini. Se hanno paura di un uomo, dovranno avere paura di un popolo", ha sottolineato.

Movimento 5 Stelle. "Io sono stato accusato e mi è molto dispiaciuto, di essere stato quel leader politico che voleva fare un accordo politico con il M5S: io sono dell'idea che dobbiamo incalzarli per dividerli. Ma io rivendico un'iniziativa - ha continuato - che si rivolga a quella massa di popolo che si è spostata verso di loro. Si apra una nuova stagione che, come ha detto Paolo Gentiloni, non significa rinnegare il passato ma guardare in faccia il mostro e chiedersi perché le persone hanno scelto loro. Noi dobbiamo fare opposizione ma non possiamo rischiare di restare a fare un ruolo di testimonianza".

"Non credo nell'abiura ma nell'ammissione di una fase storica che è alle nostre spalle in cui ci siamo convinti che il nuovo bastasse a colmare i bisogni delle persone e invece così non è stato. Serve cambiare strada. Se noi riusciamo a ridurre le differenze tra chi ha e chi non ha, allora il populismo muore". "Dobbiamo avere l'ossessione della crescita economica secondo il principio dell'equità - ha aggiunto - Dobbiamo riscrivere un'agenda di priorità".

Fronte unico ma fondato su idea nuova di Europa. "Io sono d'accordo nella costruzione di grandi alleanze tra le famiglie europee, da Macron a Tsipras. Ovviamente sì costruiamo un fronte contro i sovranismi, ma io dico anche che l'accordo, la piattaforma e i contenuti o sono chiari e nuovi e puntano a una riforma dell'Europa o i cittadini non la capiranno". Così Nicola Zingaretti (Pd) alla convention Piazza Grande. "Va costruita una nuova piattaforma contro i sovranismi, ma deve essere fondata su di un'idea nuova Europa: si deve stare in Europa non perché costretti ma perché convinti", aggiunge. ​​​​​​​



Sostenibilità ambientale sia paradigma nuovo modello sviluppo. "Oggi è una giornata importante. Persone di diversa provenienza si sono riunite per capire come voltare pagina in questo Paese. Dobbiamo ricominciare con un nuovo modello di economia: l'economia giusta che comprende crescita ed equità ed è basata sulla sostenibilità ambientale. La sostenibilità ambientale deve essere il paradigma di un nuovo modello di sviluppo. Tante persone non si conoscevano, tante persone avevano litigato e invece oggi erano qua per voltare pagina". Così il governatore del Lazio e candidato alla segreteria del Pd Nicola Zingaretti a margine della convention Piazza Grande all'ex Dogana. Durante la kermesse, all'inizio del discorso, Zingaretti è stato contestato da un gruppo di animalisti.



