Zingaretti: Passati da raccolta consenso di ubriacone Papeete a via superticket

di dab

Milano, 25 ott. (LaPresse) - "Siamo passati dalla raccolta del consenso con l'ubriacone del Papeete al fatto che non si paga più il superticket della sanità, perché si già paga con le tasse" e "gli asili nido saranno gratuiti, perché fare figli è un diritto e non solo per quelli dei ricchi". Lo afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante un comizio a Spoleto, in vista delle elezioni regionali in Umbria di domenica prossima.

