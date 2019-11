Zingaretti: Ogni picconata a Pd è favore a Salvini

di vln/ect

Bologna, 16 nov. (LaPresse) - "Io non mi permetto di picconare gli alleati del governo con cui sto. Ma dico che ogni picconata al Pd è un favore a Matteo Salvini". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti parlando alla cena di raccolti fondi per Stefano Bonaccini in vista delle regionali di gennaio in Emilia Romagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata