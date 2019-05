Zingaretti: Nuova Tangentopoli? Di Maio vuole elenco indagati M5S?

di npf/rib

Roma, 16 mag. (LaPresse) - Di Maio dice M5S o nuova tangentopoli? "È talmente una cosa stupida quella che ha detto che meriterebbe che facessi l'elenco delle indagini in corso su sindaci e amministrazioni, anche a Roma, del M5S, ma non lo faccio perché sono una persona civile e non uso la giustizia italiana per fare un favore al mio partito". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a margine di una conferenza stampa a Roma. "Non ci servono questi atteggiamenti ipocriti di chi dice queste stupidaggini e vuole fare giustizia di partito. È polemica elettorale che non fa giustizia ma punta a catturare consensi sull' emotività, anche se con enormi contraddizioni".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata