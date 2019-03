Zingaretti: Nessuna proposta Pd per aumento stipendi parlamentari

di dab

Milano, 28 mar. (LaPresse) - "Abbiamo già chiarito e confermo: non c'è nessuna proposta del Pd per un aumento degli stipendi dei parlamentari. C'è una proposta di legge presentata da Luigi Zanda, che ha tutta la mia stima, prima della nomina a tesoriere e addirittura prima delle primarie. No ai polveroni". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

