Zingaretti: "Nessuna contrapposizione con Conte, ma serve un salto di qualità"

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel suo intervento alla direzione nazionale del partito lancia un messaggio chiaro al presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Lo scenario pretende scelte nuove e una decisiva svolta da compiere insieme ai nostri alleati", dice il leader dem, che precisa: "E' stato il cuore del confronto utile con il presidente Conte e che continuerà. Non c'è nessuna contrapposizione ma la necessità per tutti di un salto di qualità necessario dettato dal fatto che la crisi e le scelte europee richiedono uno sforzo programmatico del governo".

"Ci sono nuovi bivi e il Pd deve scegliere con chiarezza e combattere con tenacia: la prima strada è quella dell'Italietta, ora che il virus è in calo, possiamo fare come sempre - prosegue Zingaretti -. Dalla lezione del virus non abbiamo imparato nulla. Le risorse che abbiamo a disposizione sarebbero dilapidate da meccanismi da vecchia Italia. Questa opzione non coglierebbe la drammaticità di ciò che è successo".

Poi sull'epidemia di Covid-19 il segretario del Partito demcoratico avverte: "La battaglia al virus non è vinta. Se dovesse riprendere a circolare in forma incontrollata, rischieremmo un colpo da cui non riusciremmo a rialzarci".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata