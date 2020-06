Zingaretti: Moltissime risorse a Italia, delitto non cogliere opportunità

di dab

Roma, 25 giu. (LaPresse) - "In Italia arriveranno moltissime risorse finanziarie e noi commetteremmo un delitto nei confronti dei ragazzi se non cogliessimo l'immensa opportunità, nella tragedia, che questo tornante della storia ci sta ponendo per rilanciare l'idea dell'Europa come grande modello globale". Lo dice il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo a 'Le idee di tutti, la Regione del futuro'.

