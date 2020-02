Zingaretti: M5S a rischio disgregazione, Iv insiste in corsa solitaria

di npf/egr

Roma, 7 feb. (LaPresse) - "Del bipolarismo e nelle prossime sfide regionali fondamentali la nostra parte è tutta da organizzare. Attorno a noi ancora non c'è una volontà Chiara. Il M5S è in un travaglio tale da far temere una disgregazione. Iv insiste nella sua corsa solitaria e enfatizza conflitti anche quando le sue ragioni possono avere un fondamento". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti aprendo la direzione nazionale Dem.

