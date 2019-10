Zingaretti: Le cretinate di Salvini sono costate agli italiani

di dab

Milano, 25 ott. (LaPresse) - "Con le stupidaggini, con le cretinate, le tasse sulle cassette di sicurezza, la flat tax, le mangiate che si è fatto sono costate agli italiani. Ed è bastato che lui se ne andasse per far scendere lo spread". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante un comizio a Spoleto, in vista delle elezioni regionali in Umbria di domenica prossima, parlando di Matteo Salvini.

